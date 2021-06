Klarifikasi Soal Rencana PPN Sembako, Sri Mulyani: Kita Tidak Pungut Itu

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan penerapan pajak sembako tidak berlaku bagi produk-produk umum yang dikonsumsi masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, BI, OJK, LPS, pada Senin, 14 Juni 2021.

“Kenapa kok ada wacana PPN, dan yang lain-lain? Saya sudah menyampaikan di forum ini. Namun poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako, itu kita tidak memungut,” kata Sri Mulyani, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Komisi XI DPR RI Channel, Selasa, 15 Juni 2021.

Dia juga menegaskan bahwa rencana penerapan PPN di dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tidak termasuk PPN sembako.

“Dan apakah di dalam RUU KUP nanti akan ada? Untuk yang itu tidak dipungut, itu aja, clear,” ucap Sri Mulyani.

Tetapi jika berbicara sembako, dia mengatakan sebagai contoh terdapat beras produksi petani dengan kisaran harga Rp10.000 versus beras premium dengan harga mencapai hingga Rp200.000.

“Katakanlah beras, ada beras yang Rp10.000 per kilonya, yang produksi petani kita, Projolele, pandan wangi, Cianjur, versus beras yang sekarang ini Shirataki atau basmati, jadi kalau dilihat harganya kan tadi Rp10.000 per kilo sampai yang Rp50.000 per kilo, sampai Rp200.000 per kilo,” tutur Sri Mulyani.

Dia menekankan bahwa kedua jenis beras tersebut sama-sama dikategorikan ‘sembako’, tetapi yang premium kebanyakan dikonsumsi oleh kalangan atas.