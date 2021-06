Prabowo Disinggung Soal Jadi Presiden 2024: Harus Ada Teman

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto diundang Deddy Corbuzier untuk berbincang-bincang santai.

Dalam perbincangan tersebut, Deddy Corbuzier menyinggung masalah Pemilihan Presiden 2024 nanti.

Prabowo Subianto lantas menjawab bahwa urusan Pilpres nanti saja dibicarakan.

Namun, Deddy Corbuzier kembali menanyakan keinginan Prabowo Subianto untuk kembali maju mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia.

"Kalau untuk mengabdi dan diberi kepercayaan, diberi kesempatan, kenapa tidak," kata Prabowo Subianto, dikutip Pikiran-rakyat.com dari kanal Youtube Deddy Corbuzier pada Minggu 13 Juni 2021.

Akan tetapi, Prabowo Subianto menjelaskan untuk menjadi presiden perlu faktor-faktor lainnya, seperti dukungan.

Seolah tak puas dengan jawaban Prabowo Subianto, Deddy kembali menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan memiliki banyak pendukung hingga nama yang cemerlang.

"Ya, kita kan nggak bisa maju sendiri, harus ada teman, it's not that easy," kata Prabowo Subianto kembali.