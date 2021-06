Karut-marut Kebijakan Pajak, Rizal Ramli: Kalau Jokowi Sampai Jatuh, Dibawa Jatuh Sri Mulyani

PIKIRAN RAKYAT – Pakar Ekonomi Rizal Ramli mengaku banyak dihubungi sejumlah pihak usai Pemerintah berencana menaikkan PPN.

Dia mengatakan bahwa mulai dari rakyat biasa hingga akademisi mengadu terkait kebijakan tersebut yang dinilai sudah tidak benar.

“Ini nunjukkin, ini gak mampu nyelesein masalah. Makanya yang nongol tuh masalah lagi, masalah lagi,” ujar Rizal Ramli, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, Minggu, 13 Juni 2021.

Menko Ekonomi pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid alias Gus Dur tersebut menilai Pemerintah Indonesia kerap membuat masalah baru saat menyelesaikan masalah.

“Satu, mereka kalau cari solusi itu rather than solving the problem (daripada menyelesaikan masalah), create your problem (menciptakan masalah),” ucap Rizal Ramli.

Dia pun mengatakan bahwa level Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah, adalah dengan menciptakan masalah baru.

“Kan kalau kita ada masalah, ada solusi yang menyelesaikan masalah, tidak ciptakan masalah baru. Ada solusi yang ciptakan masalah baru ya. Level mereka ini setiap mau cari solusi, itu menciptakan masalah baru,” kata Rizal Ramli.

Hal itu adalah karena Pemerintah Indonesia tidak fokus kepada isu utama, yakni kesulitan membayar bunga utang.