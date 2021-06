Guru Besar UNJ Ingin Megawati Jadi Inspirasi Dunia Internasional, Puji Karya Ilmiahnya

PIKIRAN RAKYAT - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Hafid Abbas menilai tulisan ilmiah Megawati Soekarnoputri yang mengangkat soal Pancasila di Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) adalah karya yang sangat luar biasa.

Tulisan ilmiah Megawati Soekarnoputri berjudul "The Establishment of Pancasila as the Grounding Principles of Indonesia".

Profesor Hafid Abbas menilai, karya ilmiah Presiden RI ke-5 itu akan menginspirasi dunia internasional.

"Tidak hanya di dunia pendidikan tinggi dalam negeri tapi juga bagi masyarakat internasional. Sangat luar biasa," ujarnya dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antaranews pada 10 Juni 2021.

Profesor Hafid Abbas berharap, karya tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat internasional.

"Kita berharap apa yang disampaikan Ibu Megawati ini juga memberi inspirasi bagi masyarakat internasional untuk merawat harmoni kehidupan dan perdamaian di mana saja di planet ini," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri diresmikan sebagai Profesor Kehormatan di Unhan pada hari ini, Jumat, 11 Juni 2021.

Pantauan Pikiran-rakyat.com dari siaran langsung di kanal Youtube Universitas Pertahanan Official, sejumlah pejabat hadir dalam acara pengukuhan itu.