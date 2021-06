Media Asing Soroti Masalah TWK KPK, Giri Suprapdiono: Gawat koh!

PIKIRAN RAKYAT – Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang memaksa 51 pegawai terbaik KPK melepas jabatan dan wewenangnya menjadi pembicaraan hangat di ranah publik, tidak saja di Tanah Air tapi juga di media asing.

Salah satu media RRC, SCMP (South China Morning Post) merilis berita tentang TWK KPK dengan judul ‘All Chinese are the same’: Indonesia’s ‘nationalism’ test for graft-busters sparks outrageí.

Berita tersebut terbit pada 4 Juni 2021 pukul 10.30 waktu setempat. Artikel berita ‘All Chinese are the same’: Indonesia’s ‘nationalism’ test for graft-busters sparks outrageí membahas sejumlah kejanggalan dalam TWK KPK.

Mendapati kabar tersebut, salah satu pegawai yang tidak lulus TWK yang menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono turut menyampaikan komentarnya melalui akun Twitter.

Dalam unggahannya, Giri Suprapdiono menyebutkan bahwa TWK telah menjadi konsumsi media dunia bahkan dengan adanya media asing yang turut menyoroti masalah tersebut, tentu menjadi tanda bahaya bagi bangsa Indonesia.

“TWK sudah jadi konsumsi media dunia. Media RRC pun menyoroti TWK KPK ini. Gawat koh!” tulis Giri Suprapdino yang dikuti Pikiran-Rakyat.com dari Twitter (@girisuprapdiono), Rabu, 9 Juni 2021.



Bahkan Giri Suprapdiono secara gamblang Giri Suprapdiono menyebutkan nama media beserta judul berita yang diterbitkan media tersebut.

