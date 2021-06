Covid-19 Tingkatkan Risiko Kematian Anak dengan Kondisi Tertentu, Tetap Waspada

PIKIRAN RAKYAT - Covid-19 meningkatkan risiko kematian anak yang memiliki penyakit penyerta. Hal itu disimpulkan dari penelitian Tim Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

“Sebagian besar pasien anak yang meninggal (akibat Covid-19) memiliki penyakit penyerta. Umumnya memiliki lebih dari satu penyakit penyerta. Sebagian besar adalah pasien gagal ginjal, kemudian pasien anak yang memiliki penyakit ganas,” kata Peneliti Utama Tim RSCM, Rismala Dewi, di Jakarta, Minggu 6 Juni 2021.

Penelitian dilakukan pada periode Maret-Oktober 2020, dengan memeriksa 490 pasien anak yang dirawat karena Covid-19.

Hasil penelitian menyebut, 40 persen pasien Covid-19 anak dengan penyakit penyerta memiliki risiko kematian cukup tinggi.

Hasil penelitian itu telah dipublikasikan dalam International Journal of Infectious Diseases berjudul Mortality in children with positive SARS-CoV-2 polymerase chain reaction test: Lessons learns from a tersier referral hospital in Indonesia.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Cissy Kartasasmita mengatakan, risiko anak tertular dan sakit akibat Covid-19 sebenarnya rendah.

Jika anak-anak terinfeksi Covid-19, mereka akan cenderung menunjukkan gejala ringan atau asimtomatik.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan anak-anak dapat terinfeksi Covid-19 dengan gejala cukup parah dan harus dirawat di ruang perawatan intensif bahkan sampai meninggal.