Khawatir Pancasila Tak Lagi Diamalkan Pemuda, Anggota Komisi X DPR: Ada Pengaruh dari Luar

PIKIRAN RAKYAT - Informasi-informasi sesat yang berhamburan- terutama pada media sosial-dapat mempengaruhi cara berpikir generasi muda Indonesia. Cara berpikir itu sampai menyebabkan jati diri bangsa Indonesia dari generasi muda itu tercerabut. Hal itu merupakan ancaman serius yang nyata bagi Bangsa Indonesia.

Demikian tutur anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira saat menjadi pembicara dalam Seminar Kebangsaan yang mengusung tema Dengan Semangat Kebangsaan, Menjaga Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tengah Arus Globalisasi, Rabu, 2 Juni 2021.

Seminar yang berlangsung secara virtual itu terselenggara atas kerja sama Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universital Katolik Parahyangan (Unpar), dan IKA FISIP Unpar dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.

Baca Juga: Baru Tahu Sifat Tersembunyi Aurel Hermansyah, Atta Halilintar Ternyata Sering Menangis Sendirian?

Andreas menyampaikan pengalaman pribadinya saat melihat seorang pemuda di Maumere, Flores. Pemuda tersebut tiba-tiba menolak kebiasaan orang tuanya, bahkan tradisi masyarakat setempat. "Ada pengaruh dari luar yang mengakibatkan pemuda itu berubah, bahkan meninggalkan jati dirinya," ucap Andreas Hugo Pareira.

Salah satu poin hasil survei Yayasan Gusdurian sekitar 4-5 tahun lalu turut membuat Andreas khawatir. Poin survei itu menunjukkan, hanya 30% generasi muda-usia 30-an- yang mengetahui, dan memahami Pancasila.

"Enggan membayangkan situasi 5-10 tahun mendatang. Bangsa Indonesia tahu Pancasila, tapi tak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari," ucap dia yang juga merupakan salah seorang alumnus Unpar.

Baca Juga: Liga Indonesia Akan Segera Digelar, Zubairi Djoerban Singgung Kasus Kematian di Kudus Akibat Covid-19

Andreas Hugo Pareira mengingatkan, Pancasila mesti tetap menjadi jalan hidup Bangsa Indonesia. Dia menceritakan isi dialog Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno dengan pemimpin negara Yugoslavia Josip Broz Tito. Soekarno mengatakan, dirinya tenang setelah menanamkan Pancasila sebagai jalan hidup Bangsa Indonesia.

Seingat Andreas Hugo Pareira, dialog itu terjadi menjelang KTT Gerakan Non Blok di Beograd. "Soekarno bertanya kepada Tito, hal apa yang menjadi kekuatan Bangsa Anda (Yugoslavia). Tito menjawab, pasukan tentara yang tangguh. Tito balik menanyakan hal sama kepada Soekarno. Soekarno menjawab, dirinya tak khawatir akan masa depan Bangsa Indonesia karena telah menanamkan Pancasila sebagai way of life (jalan hidup). Kini, Indonesia masih kokoh, sedangkan Yugoslavia telah pecah menjadi beberapa negara," tutur Andreas.