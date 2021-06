Subsidi LPG 3 Kilogram Tidak Tepat Sasaran, Banggar: 76 Persen Dinikmati yang Lebih Mampu

PIKIRAN RAKYAT – Dalam Rapat Kerja Banggar DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2022 pada Senin, 31 Mei 2021 di Gedung DPR Senayan, MH. Said Abdullah mengutarakan pandangannya mengenai subsidi LPG 3 kilogram.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH. Said Abdullah mendesak pemerintah melakukan perbaikan data penerima subsidi LPG 3 kilogram lantaran selama ini banyak yang tidak tepat sasaran.

Dari data yang ada, subsidi LPG hanya dinikmati masyarakat miskin sekira 24 persen dari total penyaluran. Sementara itu, sisanya sebesar 76 persen justru dinikmati orang kaya bahkan pejabat pemerintah.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menyebutkan bahwa jumlah masyarakat miskin dan rentan masuk dalam kelompok 40 persen, tetapi hanya 26 persen yang menikmati subsidi listrik.

Selain itu, sebanyak 30 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya 24 persen yang menikmati subsidi LPG 3 kg.

"Masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam kelompok 40 persen hanya menikmati 26 persen dari subsidi listrik. Begitu pula dengan LPG 3 kg, 30 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 24 persen dari subsidi LPG 3 kg, sementara 76 persen dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu," katanya.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI, Rabu, 2 Juni 2021, konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyaluran subsidi seharusnya bersifat tertutup atau by name by address yang menurut Ketua Banggar DPR perlu segera diperbaiki pemerintah pada 2022.

Dengan demikian, penyaluran subsidi bisa memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat yang berhak menerima subsidi.