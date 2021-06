Perusahaan Minyak di Indonesia Alami Kerugian Besar

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu perusahaan minyak di Indonesia, PT Medco Energi Internasional, mengalami kerugian besar.

Kerugian yang dialami Medco mengalami kerugian hingga 189 juta dolar AS atau sekira Rp2,69 triliun.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, harga komoditas yang membai tidak bisa mengangkat pendapatan Medco.

Pasalnya, saat ini, Indonesia dan negara-negara di dunia masih menghadapi pandemi Covid-19 sehingga permintaan energi masih rendah.

Baca Juga: Serahkan Perusahaan Rp10 Miliar, Atta Ogah Liat Aurel Hermansyah Ongkang-ongkang Kaki

Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, perekonomian negara-negara di dunia juga menjadi lesu.

"Kami akan tetap disiplin dan menjaga fleksibilitas untuk memanfaatlan pemulihan yang diharapkan," kata CEO Medo Energi Internasional. Roberto Lorato.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, harga minyak pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 36 persen.

Pada tahun 2020, harga minyak berkisar di angka 40,3 dolar AS per barel sementara itu pada tahun 2019 mencapai 62,5 dolar AS per barel.