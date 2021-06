Pengamat: Rp1.760 untuk Investasi Alutsista Modern Masih Tergolong Kecil

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah tengah menyusun rancangan Perpres yang berisi soal rencana modernisasi dan investasi alutsista untuk jangka panjang. Digadang-gadang total anggaran mencapai Rp 1.760 triliun untuk 25 tahun.



Rencana ini menjadi polemik pasalnya total anggaran itu disebut cukup fantastis. Menimbang kondisi alutsista Indonesia yang memprihatinkan dan harganya yang mahal, apakah anggaran Rp 1.760 triliun untuk belanja alutsista ini fantastis?

Pengamat dan peneliti militer dari Binus University Curie Maharani menilai anggaran Rp 1.760 triliun untuk modernisasi alutsista RI ini normal saja bahkan cenderung konservatif.

"Angka ini normal saja, cenderung konservatif," jelasnya saat dihubungi Senin.

Sebagai perbandingan, Curie kemudian menjelaskan anggaran modernisasi alutsista yang tertuang dalam startegi pembangunan Minimum Essential Force (MEF) III (2020-2024) yang mencapai Rp 186.623,3 miliar atau sekitar Rp 2,7 triliun per tahun.

Baca Juga: Risma Temukan Sejumlah Masalah Penyaluran Bansos: Jangan Salahkan Kita

"Sepengetahuan saya, anggaran modernisasi alutsista pada MEF III itu Rp186.623,3 milar (lampiran RPJMN) yang berarti sekitar US$2,7 miliar per tahun, sedangkan rerata anggaran modernisasi autsista yang dialokasikan untuk 2020-2044 berkisar Rp 3 triliun per tahun. Ada selisih sedikit di mana kita harus memperhitungkan defisit dan kenaikan harga alutsista," tuturnya.

Menurut Curie, isu yang bisa dilihat dalam rancangan perpres tersebut adalah upaya pemerintah memecahkan implementasi modernisasi yang tidak sesuai target (behind schedule). Salah satu penyebabnya adalah perubahan atau kaji ulang MEF, yang mengalami penyesuaian beberapa kali.

"Dengan melakukan pengadaan di depan, diharapkan pelaksanaannya lebih konsisten. Tapi apakah dimungkinkan secara regulasi? Itu perlu dijelaskan," ucapnya.

Ia pun mengingatkan bahwa penyusunan renbut agar dilakukan bottom up dengan melibatkan angkatan.



Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi juga mengatakan, nilai Rp1.760 triliun yang diisukan direncanakan oleh Kemhan untuk membeli alat sistem utama pertahanan (alutsista) selama 25 tahun masih tergolong kecil.