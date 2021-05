Dapat Persetujuan EUA di 27 Negara, Satgas Covid-19 Ungkap Tingkat Efikasi Vaksin Sinopharm

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah jenis vaksin Covid-19 di Indonesia terus berdatangan.

Baru-baru ini Indonesia kedatangan ratusan ribu dosis vaksin Covid-19 buatan Sinopharm.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan vaksin Sinopharm memiliki tingkat efikasi tinggi.

Menurut Wiku, vaksin ini tercatat mempunyai efikasi lebih dari 70 persen.

"Hasil pengukuran imunogenesitas penggunaan vaksin menunjukkan pembentukan antibodi tergolong tinggi pada orang lansia dan dewasa," kata Wiku dalam seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.

Wiku menjelaskan vaksin Sinopharm telah mendapatkan persetujuan Emergency Use of Authorization (EUA) di lebih dari 27 negara, termasuk Indonesia.

Vaksin ini juga telah mendapatkan Emergency Use of Listing (EUL) dari WHO pada 7 Mei 2021.

Dalam studi klinis fase 3 kepada lebih dari 42 ribu subyek di Uni Emirat Arab dan beberapa negara, menurut Wiku menunjukkan efikasi vaksin Sinopharm sebesar 78,02 persen.

