Usul Gerakan 'Koin untuk Bebaskan Habib Rizieq', Gde Siriana: Kisah Prita Jadi Inspirasi

PIKIRAN RAKYAT - Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Gde Siriana Yusuf memberi usulan agar para simpatisan mengumpulkan uang logam demi membebaskan Habib Rizieq Shihab HRS dari penjara.

Usulan tersebut diakui Gde Siriana terinspirasi dari kasus Prita yang akhirnya bebas dari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Rumah Sakit Omni lantaran jumlah donasi uang koin mencapai Rp800 juta.

"Kisah Prita barang kali bisa menjadi inspirasi," katanya sebagaimana dikutip dari akun Twitter @SirianaGde.

Dia berharap dari koin-koin yang dikumpulkan itu nantinya dapat membayar pidana denda Habib Rizieq Shihab sebesar Rp20 juta.

Baca Juga: POPULER HARI INI: Anjasmara Pamer Foto 'Nikah' ke-2 Kalinya hingga Ivan Gunawan Tawari Ayu Ting Ting Mahar

"Untuk mengumpulkan uang logam demi membayar vonis denda 20 juta kepada HRS," katanya, menyambungkan.

Gagasannya tersebut mendapat respons positif dari netizen.

"Bisa jadi kita kumpulkan uang receh sehingga genap 20 juta," kata netizen dengan akun @Reza165780.

"Setuju Bli! Right here right now!" ujar netizen dengan akun @harly_avicenna.