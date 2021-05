Teriak Boikot Produknya, Indonesia Ternyata Impor Senjata dari Israel

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia memiliki hubungan dagang dengan Israel meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.

Hal ini bertentangan dengan aspirasi mayoritas warga Indonesia yang kencang menyuarakan pemboikotan produk Israel sebagai bentuk dukungan untuk warga Palestina yang dijajah Israel.

Pada Selasa, 18 Mei 2021, demonstrasi berlangsung di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Jakarta, untuk menyerukan pemboikotan produk AS dan Israel.

"Sesungguhnya Israel tidak punya kekuatan apa-apa. Dia merasa kuat dan besar karena kekuatan Zionis didukung oleh AS. Kekuatan politik AS, suka tidak suka, didukung oleh kekuatan ekonominya. Maka, jika kita ingin melawan Zionis Israel, AS, tidak ada cara lain kita boikot ekonominya," ujar Amin Ngabalin selaku Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antaranews pada 18 Mei 2021.

Baca Juga: Sempat Terancam Dipecat, Andrea Pirlo Ungkap Nasibnya di Juventus Usai Juara Coppa Italia

AS merupakan satu dari 10 investor terbesar Indonesia. Total nilai investasi AS ke Indonesia pada tahun 2020 adalah 480,1 juta dolar AS.

Selain itu, Indonesia juga berhubungan dagang dengan Israel melalui aktivitas ekspor-impor.

Menukil data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Kuartal I-2021, Indonesia telah mengimpor 144 ton barang dari Israel senilai 1.785.870 dolar AS.

Baca Juga: Masjid Dihancurkan di India, 'Semua Umat Muslim Ketakutan'

Barang-barang yang diimpor itu adalah komponen senjata, komponen mesin, alat-alat elektronik, hasil perkebunan, alat listrik, mesin produksi rokok, komponen baterai.