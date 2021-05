Tak Terima Disuruh Pulang, Ibu-Ibu Kesal dan 'Ceramahi' Polisi Pakai Bahasa Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Viral sebuah video yang menampilkan seorang ibu-ibu 'mengomeli' polisi karena tak terima disuruh pulang saat menikmati liburan di Pantai Kuta Mandalika, Lombok.

Tak tanggung, ibu-ibu yang kesal tersebut menceramahi polisi menggunakan bahasa Inggris.

“Im at stand now here. You now understand!, but in the picture with me no problem, and beach side now here, come on and in the picture every day no problem. i till million the my picture, no problem. Iam happy the my picture,” ujar si emak-emak yang mengomel dengan memakai bahasa Inggris sembari bersandi ke polisi dengan gaya ingin difoto.

Meski dimarahi oleh ibu-ibu tersebut, polisi tetap menanggapinya dengan ramah dan meminta pengunjung untuk bergegar pulang.

“Minta tolong untuk bapak ibu pulang dulu. Ayok bu silahkan bu ya, untuk sementara,” ucap polisi itu dengan sabar.

Meski begitu, ibu-ibu tersebut tetap tidak ingin pulang.

Video yang diunggah oleh akun Instagram @undercover.id, pada 18 Mei 2021 ini lantas menjadi viral dan menuai banyak pujian dari warganet.

Tak sedikit warganet yang memuji bahasa Inggris dari ibu-ibu tersebut.