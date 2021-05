Gojek dan Tokopedia Resmi Merger, Hampir Dinamai Tokek

PIKIRAN RAKYAT – Dua perusahaan rintisan alias startup Indonesia secara resmi mengumumkan penggabungan atau merger pada Senin 17 Mei 2021.

Dua perusahaan ‘hijau’ Tanah Air yakni Gojek dan Tokopedia, mengombinasikan layanan masing-masing dan membentuk sebuah grup konglomerasi baru.

Sebuah survei pemilihan nama untuk grup tersebut pun bocor di media sosial, dan menjadi perbincangan warganet.

Dari foto yang beredar, Gojek dan Tokopedia menyiapkan lima calon nama grup dan logo yang akan digunakan grup mereka.

Baca Juga: Pasca Libur Lebaran 2021, Pangdam Jaya Ingatkan Nakes Untuk Bersiap Hadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Lima nama yang menjadi kandidat untuk grup Gojek dan Tokopedia tersebut adalah GoTo, Tokek, Tokojek, GoPed, serta GoGoPedia.

Dari hasil survei yang tersebar, GoTo menempati posisi pertama sebagai calon nama grup, diikuti oleh Tokek, Tokojek, GoPed, dan GoGoPedia.

Sesuai dengan hasil Survei, nama GoTo: Go Far, Go Together pun dipilih untuk grup kombinasi layanan Gojek dan Tokopedia tersebut.

Seperti yang disampaikan dalam siaran pers yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin 17 Mei 2021.