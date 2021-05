Wakil Ketua PWNU Jawa Barat Nilai TWK KPK Tak Perlu Dibatalkan, Terungkap Alasannya

PIKIRAN RAKYAT - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bergulir.

Dalam TWK tersebut diperoleh hasil 75 pegawai termasuk penyidik senior Novel Baswedan dinyatakan tidak lolos.

Usai dinyatakan tidak lolos, 75 pegawai tersebut akhirnya dinonaktifkan dari berbagai tugas yang berhubungan dengan KPK.

Terkait polemik TWK tersebut, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat Ahmad Makmun Fikri mengatakan TWK tersebut tidak perlu dibatalkan.

Hal ini lantaran pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.

“Tak perlu dibatalkan, sebab langkah KPK sudah benar dengan menjalankan sepenuhnya regulasi yang ada termasuk menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tim asesmen profesional,” kata Ahmad Makmun Fikri Minggu 16 Mei 2021 dalam rilis yang diterima Pikiran-Rakyat.com.

Sementara itu terkait kontroversi materi dalam TWK tersebut, dia meminta semua pihak untuk melihatnya secara jernih dan proporsional.

Menurut dia, KPK adalah petugas yang melaksanakan perundang-undangan dan kerap berupaya menjalankan aturan yang ada dengan baik.