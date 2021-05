Indonesia Perjuangkan Kemerdekaan Palestina, Menlu: Sudah Terlalu Lama Digerogoti Israel

PIKIRAN RAKYAT - Menyusul serangan yang dilancarkan pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina, sejumlah negara pun mengecam aksi brutal tersebut yang mengakibatkan ratusan warga terluka hingga menelan korban jiwa.

Begitupun dengan Indonesia, mencermati perkembangan situasi terkini, Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan tindak kekerasan yang terjadi.

Hal ini disampaikan Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno LP Marsudi, saat melepas bantuan hibah Pemerintah RI kepada India, Rabu, 12 Mei 2021 siang, di Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

“Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa,” kata Retno Marsudi.

Retno Marsudi juga menegaskan, Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini untuk membantu rakyat Palestina, termasuk di Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP).

CEIRPP adalah komite di Majelis Umum PBB yang dibentuk tahun 1975, dengan mandat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Hal itu juga termasuk hak kemerdekaan Palestina. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara anggota Biro dan memangku jabatan Wakil Ketua dalam Komite tersebut.

“Indonesia juga terus mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah nyata menghentikan seluruh kekerasan dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina,” ujar Retno Marsudi.