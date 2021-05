Meningkat, 5 Provinsi Catat Angka Kematian Covid-19 Tertinggi dalam Seminggu Terakhir

PIKIRAN RAKYAT - Kondisi Pandemi Covid-19 di Tanah Air kian mengkhawatirkan, menyusul potensi lonjakan kasus yang sudah mulai terlihat beberapa minggu terakhir ini.

Namun, ternyata bukan hanya kasus aktif yang memiliki kecenderungan meningkat, baru-baru ini Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat grafik angka kematian Covid-19 meningkat satu minggu terakhir.

Berdasarkan pada periode 23 april hingga 2 mei, Satgas Covid-19 menegaskan bahwa hal ini perlu diwaspadai bersama karena perkembangan yang kurang baik terjadi.

Angka kasus kematian meningkat 3,7 persen dan angka kesembuhan mengalami penurunan cukup besar yaitu 17,1 persen, dari minggu sebelumnya.

Terkait meningkatnya angka kematian tersebut, terdapat 5 Provinsi dengan kenaikan angka kematian tertinggi di minggu ini, yaitu Jawa Tengah naik 35 (303 vs 338), Riau naik 24 (67 vs 91), NTB naik 15 (1 vs 16), Kep. Bangka Belitung naik 13 (12 vs 25), dan NTT naik 9 (4 vs 13).

Berdasarkan data di atas, langkah untuk menetapkan peniadaan mudik dinilai tepat. Meningkatnya mobilitas penduduk berdampak pada meningkatnya jumlah kasus aktif.

Untuk itu, masyarakat diingatkan mengambil keputusan bijak dalam menyambut libur lebaran Idul Fitri 2021. Karena Indonesia masih dalam masa pandemi.

Meskipun tradisi mudik lebaran merupakan sarana pelepas rindu yang sangat dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Namun, patut dipertimbangkan kembali risiko yang lebih besar, utamanya risiko kehilangan orang terdekat apabila memaksakan diri mudik dalam situasi pandemi seperti ini.