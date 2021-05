Angka Kesembuhan Covid-19 Menurun, Masyarakat Diminta Tetap Waspada Terlebih Saat Hari Raya

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Tingkat orang yang positif menempati angka yang fluktuatif.

Persentase kasus aktif Indonesia sebesar 6,0% lebih rendah dari tingkat dunia 12,7%.

Persentase kesembuhan di Indonesia telah menembus angka 91,3% lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia sebesar 85,2%.

Namun pada kasus meninggal persentasenya 2,7% dibandingkan rata-rata dunia 2,1%, data per 3 Mei 2021.

Baca Juga: 11 Tahun Menikah, Ashanty Bocorkan Perkataan Pedas Anang Hermansyah yang Buat Hatinya Meringis?

"Meskipun kasus positif mengalami penurunan, sebesar 2,1%, namun perkembangan yang kurang baik terjadi pada angka kematian dan kesembuhan," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa, 4 Mei 2021.

Provinsi yang berkontrobusi dalam kenaikan angka tertinggi yaitu Riau naik 718 (2.818 vs 3.536), Jawa Barat naik 621 (7.562 vs 8.132), Kepulauan Riau naik 228 (556 vs 874), Aceh naik 183 (377 vs 560) dan Nusa Tenggara Barat naik 180 (132 vs 314).

Kondisi ini diharapkan tidak bertahan lama dan segera mengalami perbaikan di minggu berikutnya.

Baca Juga: Addie MS Sebut Malaysia, Singapura, Filipina, dan Kamboja 'Terbakar' Covid-19, Separah Apa Pandemi di Sana?

Tak hanya itu, angka kematian pun mengalami kenaikan sebesar 3,7% dari minggu sebelumnya.