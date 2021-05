Update Harga Daging Sapi di Jakarta Jelang Idul Fitri 2021, Ada Kenaikan

PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah kebutuhan pangan dari tahun ketahun selalu saja mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang turut berimbas terdapat daya beli masyarakat.

Ada sejumlah bahan pangan yang acap kali dikeluhkan pembeli maupun pedagang, salah satunya adalah daging sapi.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 yang tinggal beberapa beberapa hari lagi, harga daging sapi di sejumlah pasar mulai meroket seperti di Pasar Senen Blok III-IV, Jakarta Pusat.

Harga daging sapi di Pasar Senen Jakarta Pusat hari ini mencapai Rp130.000 per kilogram (kg).

Dilansir Pikiran-Rakyat.com (PR) dari Antara, Selasa, 4 Mei 2021, Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin menyebutkan bahwa harga daging sapi sedikit mengalami kenaikan dari sebelumnya.

"Ada sedikit (kenaikan) tetapi tidak banyak. Contoh daging Rp120 ribu tapi mulai hari ini terjual Rp130 ribu. Naik Rp10 ribu, mungkin menunggu perkembangan pasar lain," katanya.

Ia menjelaskan sejumlah harga bahan pokok lainnya seperti beras, cabai, hingga daging ayam masih terpantau stabil.

Berdasarkan pantauan harga dari situs resmi Info Pangan Jakarta, harga daging sapi (has dalam) di sejumlah pasar tradisional Jakarta Pusat bervariasi dengan terendah di Pasar Tanah Abang Blok A-G yang mencapai Rp115.000 per kg hingga termahal di Pasar Petojo Ilir yang mencapai Rp160.000 per kg.