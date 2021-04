Jaksa Bacakan Tuntutan Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Kejaksaan Agung

PIKIRAN RAKYAT - Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap enam terdakwa dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 19 April 2021.

Sebagaimana diketahui enam terdakwa kasus kebakaran Kejaksaan Agung dari sektor pekerja itu di antaranya Uti Abdul Munir, Imam Sudrajat, Sahrul Karim, Karta, Tarno, dan Halim.

Dalam tuntutannya, jaksa memberikan tuntutan dengan hukuman yang berbeda-beda kepada masing-masing terdakwa kasus kebakaran Kejaksaan Agung.

"Menjatuhkan pidana penjara para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan sementara dan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Membebankan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000," kata jaksa di persidangan kasus kebakaran Kejaksaan Agung.

Untuk terdakwa Imam Sudrajat, jaksa menuntut hukuman satu tahun penjara. Kemudian, Sahrul Karim, Karta, Tarno, dan Halim jaksa menuntut hukuman satu tahun penjara.

Jaksa menilai bahwa para terdakwa kasus kebakaran Kejaksaan Agung melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kebakaran dan membahayakn orang lain.