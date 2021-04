AHY Singgung Politik Identitas: Tidak Baik Bagi Bangsa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti tiga tantangan demokrasi Indonesia yang perlu menjadi perhatian bersama.

Menurut AHY, politik identitas selalu tidak baik bagi bangsa Indonesia. Baginya, Indonesia adalah negara yang majemuk.

"Keberagaman merupakan sebuah kekuatan, bukan sesuatu yang membuat kita tercerai berai," kata AHY dalam keterangannya, Sabtu, 17 April 2021.

AHY juga mengingatkan, kontestasi politik bisa memberikan dampak besar dalam memecah belah bangsa.

Tak hanya terjadi di Indonesia, AHY juga menyoroti isu rasisme terhadap warga kulit hitam dan warga keturunan Asia di berbagai negara sebagai bentuk konkrit terjadinya politik identitas.

Kedua adalah terjadinya fenomena “Post Truth Politics”, yaitu kebohongan yang terus menerus diulang, kemudian bisa dianggap sebagai kebenaran yang baru.

“Politics is all about perceptions. Adik-adik yang nanti masuk ke dalam dunia politik akan memahami bahwa di ruang publik, di ruang digital makin disesaki oleh hoax, fake news, character assasination, hate speech, dan black campaign untuk membunuh karakter lawan politik demi kekuasaan,” tutur AHY.

