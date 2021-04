Ahok Digadang-gadang Masuk Isu Reshuffle Kabinet, Refly Harun: Tidak Perlu Disebutkan Terus Menerus

PIKIRAN RAKYAT - Nama mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabarkan masuk dalam isu reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan pandangannya mengenai isu reshuflle kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, namun ditegaskan Refly Harun reshuffle juga harus mempertimbangkan pendapat dari wakil presiden.

"Satu bahwa yang namanya reshuffle adalah hak prerogatif dari presiden, tentu presiden pun harus menjaga etika politik. Paling tidak mempertimbangkan wakil presiden, itu satu," katanya.

Berbicara mengenai Ahok, Refly Harun menyebutkan bahwa selama UU Kementerian Negara tidak diubah maka, Ahok tidak bisa menjadi menteri.

"Ini one thing for sure sehingga spekulasi tentang Ahok tidak perlu lagi disebutkan terus-menerus karena Pasal 22 UU Kementerian Negara," ujarnya.

Karena dalam pasal 22 UU Kementerian Negara ayat 2 poin f, dijelaskan calon menteri tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.