POPULER HARI INI: Meghan Markle Disuruh Diam hingga Cut Meyriska Tak Mau Suaminya Diganggu Pelakor

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu komentator kerajaan yang berpengaruh, Angela Levin dalam bukunya Harry: Conversation with the Prince about the former senior royal menuliskan tanggapannya terhadap Meghan Markle.

“Jika Meghan tidak ingin menjadi pusat perhatian di pemakaman, lalu berkata kepada teman-temannya ‘dia’ memuja Pangeran Philip dan dia sudah siap untuk ‘memaafkan keluarga kerajaan’, dia harus diam,” kata Angela Levin.

Selain menyuruh Meghan Markle untuk diam, Angela juga menyindir perkataan teman-teman Duchess of Sussex tersebut.

“Sebaliknya, semua tiga komentar menunjukkan dukungannya dan perilakunya yang muluk-muluk. Saya tidak percaya mereka,” ujar Angela Levin.

