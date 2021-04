Susi Pudjiastuti Sorot Aksi Lucinta Luna Lakukan 'Penyiksaan' Terhadap Lumba-lumba

PIKIRAN RAKYAT - Selebriti Lucinta Luna menjadi sorotan karena video yang memperlihatkan dirinya diduga melakukan animal abuse terhadap lumba-lumba.

Video yang diunggah melalui kanal YouTube Lucinta Luna memperlihatkan momen saat dirinya berenang bersama lumba-lumba di tempat wisata Dolphin Lodge Bali.

Lucinta Luna terlihat memegang sirip lumba-lumba tersebut, sementara lumba-lumba berenang terbalik dan menarik badan manusia.

Aksi Lucinta Luna tersebut mendapat komentar negatif dari sejumlah pesohor Tanah Air, salah satunya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi.

Awalnya selebriti Davina Veronica mengunggah potongan video aksi Lucinta Luna, menurutnya tindakan tersebut tidak seharusnya dilakukan pada hewan.

"This is really really stupid, uneducated, cruel and heartless (Ini benar-benar bodoh, tidak berpendidikan, kejam dan tidak berperasaan)," tulis Davina dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @davinaveronica, Kamis 15 April 2021.

"Sedih banget melihat ini. Dolphin (lumba-lumba) ini seperti budak manusia. Seorang budak hiburan manusia. Kamu tahu tidak bahwa dolphin adalah hewan paling cerdas di bumi ini," tulis Davina melanjutkan.