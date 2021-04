Puan Maharani: Peran Perempuan Percepat Pemulihan Eknomi Global

PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR RI, Puan Maharani berujar jika perempuan berperan dalam mempercepat pemulihan ekonomi global.

Pada saat ini, negara-negara di dunia sedang melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA, menurut Puan Maharani, peran perempuan akan lebih mempercepat pemulihan ekonomi global.

"Jika perempuan diberikan peran lebih besar, hal ini akan mempercepat proses pemulihan ekonomi global di suatu negara. Womenomics atau pelibatan lebih besar perempuan dapat menjadi penggerak ekonomi, baik dalam masa normal ataupun krisis," kata Puan.

Hal tersebut diungkapkan Puan pada Prepatory Committee for The 13 Summit of Women Speakers of Parliament (13SWSP) yang berlangsung secara virtual, Senin, 12 April 2021 malam WIB.

Banyak perempuan yang terkena dampak akibat serangan pandemi Covid-19.

Pandemi tersebut berdampak hingga kehilangan pekerjaan termasuk di sektor informal seperti jasa pariwisata.