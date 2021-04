Puan Maharani: DPR Berkomitmen Segera Bahas RUU Prioritas Tahun ini

PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato Penutupan Masa Persidangan IV tahun Sidang 2020-2021, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Jumat 9 April 2021.

Dalam pidatonya itu, Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

“DPR memiliki komitmen tinggi untuk segera membahas RUU yang telah diprioritaskan tahun ini,” kata Puan Maharani di Jakarta.

Sebelumnya, pada 23 Maret 2021 lalu, DPR RI telah menyetujui 33 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2021.

Yakni dari 33 RUU prioritas tersebut, di antaranya adalah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Tak hanya itu, ada juga RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Wabah.

Adapun agenda dalam Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan pada Jumat ini, adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU yaitu Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States).

