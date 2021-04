Jelaskan Canggihnya Varian Baru Corona E484K, Zubairi Djoerban: Ada Dampaknya pada Efikasi Vaksin

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Prof. Zubairi Djoerban memberikan penjelasan sederhana terkait varian baru corona E484K.

Pemaparan terkait varian baru corona E484K disampaikan dalam unggahan di akun media sosial pribadinya pada Rabu, 7 April 2021.

Dalam unggahannya tersebut, Zubairi Djoerban merangkum secara sederhana tentang varian baru corona E484K yang menjadi perhatian para ahli.

“Sebab, E484K ini dianggap membantu virus corona menghindari antibodi, sehingga lebih mudah menginfeksi penyintas Covid-19 dan orang yang sudah divaksin,” kicaunya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @ProfesorZubairi, Kamis 8 April 2021.

Baca Juga: Raffi Ahmad Mengaku Pernah Tak Dibayar Selama Setahun: Gue Juga Manusia

loading...

Baca Juga: MUI Sebut Perilaku Manusia Jadi Salah Satu Faktor Munculnya Bencana Alam

Selain itu, Zubairi Djoerban mengatakan bahwa varian baru corona E484K pun mendapat julukan sebagai double mutant atau mutasi ganda.

Pasalnya, varian baru corona E484K mengandung tidak hanya satu, tetapi dua mutasi mengkhawatirkan dalam komposisi genetiknya.

Komposisi genetik varian baru corona E484K tersebut telah diidentifikasi oleh U.S Centers for Disease Control and Prevention alias US CDC.