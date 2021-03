Mulai Hari Ini, Kementan Jual Cabai Rawit Murah Rp32.000 per Kilogram di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa waktu lalu, masyarakat terutama para pedagang dibuat gelisah lantaran harga cabai rawit yang melambung tinggi.

Namun, baru-baru ini Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut akan menjual cabai rawit Rp32.000 per kilogram (kg) di Jakarta mulai 31 Maret hingga 6 April 2021.

Melalui akun Instagram @badanketahananpangan, Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa cabai rawit murah itu tak hanya dijual di Jakarta, tapi juga di daerah Depok dan Bogor.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai rawit merah per Selasa 30 Maret yakni mencapai Rp92.950 per kg dan cabai rawit hijau Rp58.050 per kg.

Sedangkan untuk harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Jakarta per Selasa 30 Maret 2021 rata-rata mencapai Rp113.350 per kg.

Angka tersebut bisa dikatakan mengalami penurunan sebesar Rp5.000 dibandingkan harga per Senin 29 Maret sebesar Rp118.350 per kg.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, untuk harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Pasar Minggu, Jakarta Selatan misalnya per Selasa 30 Maret mencapai Rp115.000 per kg.