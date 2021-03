Dirut Pupuk Kaltim: Harga Gas Kompetitif Pangkas Ongkos Produksi

PIKIRAN RAKYAT – Sebagai negara agraris, tentunya pupuk menjadi kebutuhan utama dan perhatian khusus bagi penyelenggara negara bahkan tidak jarang, pupuk dijadikan alat bagi sejumlah oknum tak bertanggung jawab.

Direktur Utama (Dirut) Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi menyebut, harga gas kompetitif mampu menurunkan ongkos produksi pupuk nasional setidaknya 16 persen karena gas merupakan komponen dominan dalam pembuatan pupuk urea.

“Gas itu komponenya 74 sampai 78 persen. Jadi, setiap penurunan, katakanlah biasanya orang membeli gas 8 dolar AS per millions british thermal units (MMBTu), turun jadi 6 dolar AS per MMBTU. Artinya berkurang 26 persen. Itu 16 persen bisa turun cost-nya. Jadi artinya, dampaknya cukup besar,” kata Rahmad Pribadi, Minggu, 21 Maret 2021.

Rahmad Pribadi menuturkan bahwa kendati pelaksanaan penurunan harga gas dimulai pada 2020, tetapi Pupuk Kaltim sudah memperoleh harga gas 6 dolar AS atau setara Rp86 juta dari waktu ke waktu.

Menurutnya, harga gas kompetitif sangat dibutuhkan industri pupuk nasional karena mampu bersaing dengan produk asing.

Ia menilai jika harga gasnya di atas 6 dolar AS (setara Rp86 juta), negara tidak akan bisa kompetitif dibandingkan produk asing.

“Tentu kita tidak bisa kompetitif dibandingkan produk asing, jika harga gasnya di atas 6 dolar AS (setara Rp86 juta). Bahayanya adalah kalau barang asing itu masuk karena hal itu ada kaitannya dengan ketahanan pangan,” katanya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari Antara.

Sejak Juni 2020, tujuh industri dalam negeri memperoleh harga gas 6 dolar AS MMBTU (setara Rp86 juta).