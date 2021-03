Bintang Puspayoga Fokus Dua Prioritas Tingkatkan Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan

PIKIRKAN RAKYAT – Komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, terus diupayakan oleh Pemerintah Indonesia.

Salah satunya, dengan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga melalui siaran pers pada Rabu, 17 Maret 2021 mengatakan karena partisipasi perempuan secara penuh dan efektif dalam pengambilan keputusan adalah kunci pembangunan nasional yang lebih baik dan inklusif.

"Demi menghilangkan hambatan dan tantangan bagi partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan, Indonesia telah berupaya melakukan tindakan afirmatif untuk memastikan kuota 30 persen elektoral perempuan, kerangka tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan nasional," ujar Bintang Puspayoga.

Baca Juga: Lowongan Kerja Maret 2021: PT Indo Premier Sekuritas Cari Fresh Graduate

Baca Juga: Pariwisata Dibuka Bertahap, Jokowi Targetkan Tiga Wilayah di Bali Bebas Covid-19 pada 2022

Bintang Puspayoga juga menjelaskan ketiga kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, saat menjadi Ketua Delegasi RI secara virtual pada pertemuan tingkat menteri sesi B dalam rangkaian sesi ke-65 Komisi Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW) Tahun 2021 di Markas Besar PBB, New York.

Selain itu, jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencapai 30,88 persen.

Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipimpin oleh perempuan dengan 20,8 persen anggotanya juga perempuan.

Baca Juga: Tak Setuju dengan Diet Tya Ariestya, Yulia Baltschun: Takut Orang Main Hajar Sembarangan