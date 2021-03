Tuai Prestasi, Produk Makanan dan Minuman Indonesia Raup Rp173 Miliar di Jepang

PIKIRAN RAKYAT – Indonesia torehkan prestasi baru dalam pameran The 46th International Food and Beverage Exhibitions (Foodex) 2021 di Jepang.

Produk makanan dan minuman Indonesia mampu meraup transaksi dagang 12 juta dolar AS atau Rp173,11 miliar di tengah status darurat Covid-19 di Jepang.

Melalui keterangan resminya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kasan mengatakan, banyak produk yang dilirik dalam acara tersebut, Senin, 15 Maret 2021.

"Transaksi dagang sebesar 12 juta dolar AS dalam Foodex 2021 tersebut merupakan kontribusi dari transaksi produk ayam kaarage beku dan durian palu beku dalam kemasan sebesar 9 juta dolar AS; serta produk camilan, saos sambal, dan bumbu-bumbu yang mendapatkan order hingga 3 juta dolar AS," ujarnya.

Kasan juga mengungkapkan, pemberlakuan state of emergency (SOE) di Jepang telah menggeser kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi mamin yang praktis atau sekali pakai.

Sehingga makanan beku dalam kemasan menjadi primadona pada Foodex yang digelar di Chiba, Jepang, 9-12 Maret 2021.

“Selain itu, kondisi geografis yang rawan bencana dan demografi Jepang yang mulai menua serta mayoritas wanita Jepang yang juga turut aktif sebagai pekerja kantoran, membuat makanan beku menjadi tren dan semakin digemari di Jepang,” katanya.