Solusi Radikalisme: Tingkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah

PIKIRAN RAKYAT - Dr. Mirza Noor Milla, Associate Professor di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia menyatakan, solusi yang ditawarkan dalam menahan gerakan radikalisme adalah dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sehinga nantinya akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

"Ini adalah cara yang lebih baik daripada menyerang ideologi yang akan membuat kelompok yang disebut pelaku radikalisme tersebut makin besar," jelas Mirza Noor Milla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 1 Maret 2021.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Jaringan Alumni Belanda di Indonesia (NL Alumni Network Indonesia), ia mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kuat dalam memegang tradisi agama.

Ini adalah sebuah hal fundamental yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"Betapa narasi agama juga pada akhirnya juga akan banyak digunakan sebagai regulasi dalam persoalan di tengah masyarakat, mulai dari yang berkaitan dengan hal sosial, politik, hingga ekonomi," ujar Mirza Noor Milla yang memberikan presentasi berjudul 'Managing Religious Diversity in Indonesia; The role of government satisfaction on religious conservative's acceptance to democracy'.

Mirza menambahkan, salah satu pemicu radikalisme adalah adanya ketidakpastian negara dan keadaan negara yang darurat dalam segi sosial, ekonomi dan politik yang memungkinkan kaum fundamentalis agama mengambil peran.

Direktur Wahid Founfation Yenny Zannuba Wahid memaparkan, mayoritas masyarakat muslim Indonesia atau sejumlah 72%, menolak radikalisme. Sisanya terbagi menjadi tiga golongan.