Sepakat Hapus Pasal Karet, PWI: Ide UU ITE Payungi Transaksi Digital

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Atal S Depari sepakat kalau pasal karet yang ada di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dihapus.

Dalam bincang daring yang digelar PWI, Kamis, 25 Februari 2021, Atal mengatakan, pihaknya mendorong agar pasal-pasal yang kerap kali digunakan untuk ujaran kebencian dan atau pencemaran nama baik dihapus di dalam UU ITE.

"Karena terus terang, UU ITE ini banyak sekali yang merepotkan wartawan. Jangan lihat hanya di Jakarta. Di daerah, mereka sering mendapat tekanan begitu," kata Atal.

Pihaknya juga menyarankan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mempercepat rencana revisi UU ITE tersebut.

Dia berpandangan regulasi yang dibuat pada 2008 silam ini dan pernah direvisi satu kali pada 2016 sudah tidak sesuai semangat pembentukannya.

"Kok ada pasal-pasal karet? Seperti diselundupkan. Kita mau bicara bisnis elektroik kok ini ada pasal kebencian. Tidak masuk logika saya. Kalau memang harus di take out (pasal-pasal karetnya) ya take out, supaya bersih sesuai tujuannya," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers yang juga mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Mohammad Nuh mengungkapkan, UU ITE hadir pada 2008 sebagai upaya negara Memberi payung hukum bagi transaksi elektronik demi mensejahterakan sosial dan ekonomi Indonesia.

