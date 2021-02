Vaksinasi Covid-19 Sedang Berjalan, Wakil Ketua MPR Minta Difabel Masuk Prioritas

PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional. Namun, memang hingga sekarang ini belum semua masyarakat Indonesia yang divaksinasi Covid-19.

Hal itu disampaikan dalam diskusi daring bertema Covid-19 dan Vaksin ‘Inklusivitas Difabel yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 24 Februari 2021.

“Saat ini kita sedang melaksanakan program vaksinasi nasional. Memang belum semua masyarakat siap divaksin, tetapi sosialisasi dan distribusi informasi terkait vaksin harus dilaksanakan termasuk terhadap para sahabat difabel,” kata Lestari.

Ia juga menuturkan, dengan disemangati prinsip leaving no one behind, baik pemerintah maupun masyarakat. Tidak boleh saling menunggu untuk terlibat dan merangkul penyandang disabilitas dalam program vaksinasi Covid-19 nasional.

Baca Juga: Ditargetkan Juli 2021, Kemendikbud Masih Kaji Penerapan Prokes Pembelajaran Tatap Muka

Baca Juga: Jokowi Resmi Teken PP Turunan UU Cipta Kerja, Pekerja PKWT Bisa Dikontrak hingga 5 Tahun

Dalam diskusi yang dimoderatori Dr. Irwansyah, M.A (Kepala Litbang Media Indonesia) itu turut hadir pula Ketua Tim Pakar Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito.

Adapula salah satu yang hadir, yaitu Bahrul Fuad Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Tim Kajian Disabilitas, dan Dr. Arif Maftuhin, M.Ag selaku Editor In Chief, Inklusi Journal of Disability Studies sebagai narasumber.

Selain itu, juga menghadirkan Christella Fenisianti yakni Co-Founder at Abilitas.id dan Anggiasari Puji Aryantie selaku Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI sebagai penanggap.