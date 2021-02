Waspadai Klaster Baru Covid-19, Pengungsi Korban Banjir Diminta Dapat Prioritas Vaksin

PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak meminta pemerintah untuk mewaspadai munculnya klaster baru Covid-19 saat banjir.

Menurut dia, kerumunan masyarakat pada saat bencana banjir terjadi berpotensi memunculkan klaster baru.

"Sepanjang pengamatan, umumnya masyarakat yang terkena banjir tidak menggunakan masker, mungkin karena basah, stok tidak ada terkena banjir, tidak terpikir lagi dan kemungkinan lain," kata Gilbert kepada Pikiran-Rakyat.com, Rabu 24 Februari 2021.

Disisi lain kata, eks Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO, kerumunan warga di lokasi pengungsian yang berkerumun juga menambah pontensi penyebaran virus Covid-19.

"Masyarakat yang mengungsi atau berkerumun sulit dihindari. Akan tetapi harus diwaspai terjadinya klaster baru dan peningkatan kasus," tuturnya.

Karena itu lanjut Gilbert, perlu dilakukan pemantauan secara serius terhadap masyarakat yang memang menjadi korban banjir.

Mantan wakil rektor akademik UKI itu juga meminta supaya masyarakat yang terkena musibah banjir diberikan masker tambahan serta mendapat prioritas vaksin.