Toshihiro Mibe Jadi Bos Baru Honda, Punya Misi Nihil Kecelakaan di 2050

PIKIRAN RAKYAT - Honda bakal miliki bos baru setelah Chief Executive Officer (CEO) Honda Motor Co saat ini, Takahiro Hachigo akan mengundurkan diri pada Juni 2021.

Posisinya akan digantikan oleh Toshihiro Mibe yang sebelumnya menjabat Kepala Riset dan Pengembangan.

Nama Mibe telah malang melintang di berbagai posisi penting Honda. Ia bahkan disebut sebagai orang penting dalam pengembangan produk Honda.

Sebelum menjabat bos besar Honda, Mibe telah berfokus pada penelitian & pengembangan mobil, khususnya pengembangan mesin. Pada tahun 2019, Mibe menjadi President and Representative Director of Honda R&D Co., Ltd.

Baca Juga: Krisdayanti Terharu Bisa Resmikan Gedung BLK Saat Menjabat Sebagai Anggota DPR: Alhamdulillah Terealisasi

Baca Juga: Bengkel Motor Honda Gratiskan Layanan Servis Korban Banjir di Jawa Barat

Kemudian sejak tahun 2020, Mibe merangkap sebagai Senior Managing Director di Honda Motor Co., Ltd. Sampai saat ini, Toshihiro Mibe sebagai Presiden Honda R&D Co., Ltd., telah memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi baru serta penciptaan nilai yang akan menempa Honda setelah tahun 2030.

Setelah menjabat bos Honda, Mibe berencana untuk mempercepat persiapan untuk pertumbuhan di masa depan dan mulai mewujudkan tujuan-tujuan Honda dari sekarang.

Dengan kata lain, ia akan membangun sebuah “fondasi” yang merupakan masa depan Honda diatas fondasi bisnis yang sudah ada dan diperkuat oleh Hachigo sebelumnya. Salah satunya mewujudkan dan mempercepat rencananya menuju perwujudan netralitas karbon serta nihil kecelakaan lalu lintas pada tahun 2050.