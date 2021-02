Hadapi Pandemi, Puan Maharani Singgung Soal Pentingnya Bangun Kerja Sama International

PIKIRAN RAKYAT – Terkait penanganan Covid-19, Ketua DPR RI Puan Maharani tegaskan penting dan perlunya menjalin kerjasama internasional dalam mengatasi pandemi global.

Pernyataan tersebut ia disampaikan dalam pertemuan The Preparatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5W CSP) yang berlangsung secara virtual pada Senin malam, 22 Februari 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Puan Maharani didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Sihar Sitorus.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial, ketimpangan gender, konflik dan perang, serta perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan terbesar di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Ia menilai kerjasama sangat perlu dan baik dilakukan di tengah berbagai tantangan global yang disebabkan pandemi.

Baca Juga: ARMY Murka Usai Ronan Keating Beri Peringatan Pada BTS Seputar Debut Boy Band Global Baru

Baca Juga: PHK Terus Meningkat, Program Padat Karya Kurangi Beban Pekerja Terdampak Covid-19

Puan Maharani mengakui bahwasanya pandemi Covid-19 global menyadarkan pentingnya kerjasama internasional dalam menangani masalah tersebut secara bersama.

“Pandemi global ini menyadarkan akan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani masalah bersama ini. Saat ini, kerja sama internasional telah menjadi kepentingan nasional masing-masing negara,” kata Puan Maharani.

Puan Maharani menilai bahwa kerjasama internasional merupakan hal mutlak dilakukan sebagai upaya meneguhkan komitmen pada prinsip multilateralisme yang menjunjung tinggi solidaritas dan kolaborasi.