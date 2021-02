Anies Baswedan Beberkan Hasil Penanganan Banjir Jakarta: dalam 3 Jam Jadi 113 RT Saja yang Tergenang

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, dalam waktu tiga jam dari 200 RT yang terdampak banjir berkurang menjadi 113 RT setelah dilakukan upaya penanganan.

"Dalam waktu tiga jam dari 200 RT sudah berkurang menjadi 113 RT, air memang ada waktu untuk surutnya," kata Anies Baswedan saat mengunjungi GOR Bulungan di Jakarta Timur, Sabtu, 20 Februari 2021.

Namun demikian, kata dia, saat ini Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap kesehatan warga yang terdampak.

Menurutnya, saat ini prioritas utama adalah bagaimana menyelamatkan warga, memastikan seluruh warga sehat, sehingga bisa kembali ke rumah mereka masing-masing.

Terlebih mereka yang harus mengungsi akibat rumahnya terendam banjir.

Untuk memastikan kesehatan warga, sementara ini kata dia, pihaknya menyiapkan sejumlah posko pengungsian, salah satunya seperti Gor Bulungan di Jakarta Timur yang di isi warga terdampak banjir dari Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara.

"Kami menyediakan tempat untuk masyarakat terdampak, untuk tinggal sementara, di seperti di sini GOR ini diisi masyarakat Bidara Cina banyak berada di sini," kata Anies Baswedan.

Untuk memastikan kesehatan korban banjir di pengungsian, Anies Baswedan menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk juga dengan makanan yang siap dibagikan kepada warga.