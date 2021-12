Luhut Keluarkan Perintah: Pejabat Harus Jadi Contoh Menggunakan Produk Dalam Negeri

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada para pejabat agar harus menjadi contoh dalam menggunakan produk dalam negeri.

Luhut juga menyampaikan kepada masyarakat agar bangga menggunakan produk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) lokal.

Hal itu disampaikan Menko Marves dalam Peluncuran Beli Kreatif Danau Toba secara virtual, Sabtu, 20 Februari 2021.

"Para pejabat harus menjadi teladan dengan membeli produk-produk dalam negeri. Karya anak bangsa," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, kebanggaan menggunakan produk lokal adalah modal untuk membangun bangsa.

Beli Kreatif Danau Toba yang merupakan program turunan dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo.

Lokasi peluncuran Beli Kreatif Danau Toba diadakan di Debang Resort di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara pada yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Luhut mengatakan jika ingin membangun negeri, maka semua kerja dilakukan secara terintegrasi, termasuk dalam upaya membangkitkan perekonomian bangsa ini yang terdampak pandemi.