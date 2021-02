Empat Organisasi Tolak Penghapusan PPnBM alias Pajak Mobil 0 Persen: Bersifat Elitis dan Diskriminatif!

PIKIRAN RAKYAT - Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menghapus pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) mobil hingga nol persen ternyata menuai penolakan dari empat organisasi non-pemerintah (NGO).

Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia, Greenpeace Indonesia, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, dan Rujak Center for Urban Studies menentang kebijakan pajak mobil nol persen di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan penghapusan PPnBM alias pajak mobil nol persen yang diteken Menko Perekonomian dianggap sebagai menggambarkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Keempat organisasi ini menolak keras keputusan pajak mobil nol persen dan mendesak pemerintah untuk membahas ulang aturan dan kebijakan terkait PPnBM mobil.

Baca Juga: Dimulai Besok, Jakarta Prioritaskan Pedagang Pasar Jalani Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

Baca Juga: 5 Pria di Cileunyi Keroyok Temannya Gunakan Golok hingga Tewas, Motifnya Akibat Dendam

"Langkah jangka pendek itu berkebalikan dengan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan," tulis mereka dalam pernyataan pers bersama, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @b2w_indonesia pada Selasa 16 Februari 2021.

Mereka menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengklaim akan memajukan ekonomi hijau di Indonesia.

Namun, kebijakan penghapusan PPnBM alias pajak mobil nol persen justru berkebalikan dengan komitmen Presiden Jokowi dalam KTT G20 tersebut.