Tak Hanya Lansia, Ada Satu Kelompok Lagi yang Akan Menjadi Prioritas Vaksinasi Covid-19 Tahap 2

PIKIRAN RAKYAT – Risiko kematian dari golongan usia di atas 60 tahun (lansia) cukup tinggi, jika terinfeksi Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI berencana menjadikan lansia sebagai prioritas penerima vaksin tahap kedua.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan setidaknya terdapat 21,5 juta lansia yang menjadi prioritas penerima vaksin tahap kedua. Setidaknya hampir 17 juta pelayan publik akan menerima vaksin Covid-19.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com (PR) dari PMJ News, penetapan sasaran penerima vaksin Covid-19 pada tahap kedua ini dilakukan dengan memerhatikan roadmap WHO, Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE).

“Jadi pemerintah tidak asal memilih, kenapa harus lansia dan pekerja publik,” kata Maxi Rein dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Kementerian Kesehatan pada Senin, 15 Februari 2021.

Menurut Maxi, kelompok masyarakat yang masuk dalam prioritas program vaksinasi Covid-19 tahap kedua merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi, sehingga sangat rentan terpapar virus corona.

Ia menilai jika golongan lansia dan pelayan publik bisa terlindungi dengan adanya vaksinasi Covid-19, maka laju kasus bisa ditekan, sehingga mampu mengurangi beban kerja rumah sakit dan para tenaga kesehatan.

“Ketika mereka terlindungi lewat vaksinasi, kita dapat menurunkan laju penyebaran virus, mengurangi beban kerja dan rumah sakit, serta membantu tenkes,” katanya.