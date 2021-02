POPULER HARI INI: Donald Trump Presiden Terburuk Sepanjang Sejarah hingga Bocoran Ikatan Cinta

PIKIRAN RAKYAT - Donald Trump dinobatkan sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) terburuk sepanjang sejarah.

Di sisi lain, Barack Obama terpilih menjadi presiden terbaik AS.

'Gelar' ini diberikan berdasarkan hasil survei YourFov, di mana menunjukkan polarisasi opini politik AS di akhir kepresidenan Trump.

Mantan Presiden AS Donald Trump dinobatkan sebagai presiden terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Sementara pendahulunya, Barack Obama terpilih menjadi presiden terbaik AS.

Hal ini terungkap dalam sebuah survei YouFov yang diproduksi bersama The Economist.

Dikutip dari The Independent, Sabtu, 13 Februari 2021, survei itu menunjukkan polarisasi opini politik AS di akhir masa kepresidenan Trump yang juga menghadapi persidangan pemakzulan di Senat AS atas pemberontakan di Gedung Capitol.