Terpilih Jadi Co-chair untuk Perubahan Iklim, Berikut Daftar Posisi Bergensi yang Pernah Diemban Sri Mulyani

PIKIRAN RAKYAT - Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia terus aktif dalam agenda internasional.

Indonesia juga selalu memberikan kontribusinya atas sejumlah persoalan internasional.

Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai co-chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021-2023 menggantikan Menteri Keuangan Chile.

Indonesia bersama dengan Finlandia yang juga terpilih sebagai co-chair, akan memimpin 52 negara lain mengarahkan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik dan mobilisasi pendanaan untuk kebijakan perubahan iklim.

"Indonesia dipercaya mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Ini tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan Indonesia selama ini," ujar Menteri Sri Mulyani seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.

Terpilihnya Menteri Keuangan yang menjabat di dua Presiden yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Jokowi) ini menambah daftar panjang jabatan bergensi yang pernah diemban oleh Sri Mulyani.

