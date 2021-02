Heboh Aisha Weddings Blak-blakan Promosi Pernikahan Anak lewat Nikah Siri, Situs dan Akunnya Langsung Raib

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah situs yang mempromosikan pernikahan anak melalui nikah siri tiba-tiba saja menghebohkan jagad maya. Situs tersebut ternyata milik sebuah wedding organizer (WO) bernama Aisha Weddings.

Aisha Weddings blak-blakan mengajak Muslim untuk melakukan pernikahan anak. Mereka mengklaim hal tersebut sudah menjadi kewajiban 'semua wanita muslim'.

Untuk menyiasati masalah administrasi, Aisha Weddings menyarankan pelaku pernikahan anak untuk melakukan nikah siri. Aisha Weddings mengklaim kantor urusan agama (KUA) bisa memberikan dispensasi dengan cara ini.

Kemunculan Aisha Weddings pertama kali diunggah oleh akun Twitter @SwetaKartika pada Selasa 9 Februari 2021.

"Ada Mak Comblang digital yang encourage (mendorong) pernikahan anak-anak yeuh. This is an outrage (Ini adalah kebiadaban). Edan," tulisnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun @SwetaKartika pada Rabu 10 Februari 2021.

Dalam kicauan itu, terdapat tangkapan layar dari situs aishaweddings.com berjudul 'Peran Setiap Wanita Muslim' dengan tampilan seorang gadis mengenakan pakaian pengantin sembari membawa Al-Quran.

"Semua wanita muslim ingin bertaqwa dan taat kepada Allah SWT dan suaminga. Untuk berkenan di mata Allah dan suami, Anda harus menikah pada usia 12-21 tahun dan tidak lebih," tulis Aisha Weddings mengklaim.