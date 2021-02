Jokowi Minta Masyarakat Aktif Kritik Pemerintah, Bule Australia Justru Sampaikan Protes Usai Dicekal

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia, Kate Walton bereaksi terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritikan pada pemerintah.

Menurut Kate Walton, pernyataan yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bertentangan dengan apa yang terjadi pada dirinya saat ini.

Wanita yang merupakan penulis, fotografer, advokat, sekaligus pegiat perempuan asal Australia itu mengaku dirinya dideportasi dan dicekal lantaran kerap mengkritik kebijakan pemerintah.

Kate Walton dideportasi dan dicekal ke Indonesia pada 14 Juni 2020 lalu.

"This time last year, I was deported and blacklist from Indonesia, (Ini tahun terakhir, saya dideportasi dan dicekal ke Indonesia)," ucap Kate Wilson.

kini saat pernyataan Jokowi terdengar di telinganya, Kate merasa heran mengapa kala itu dia dideportasi dan dicekal.

"Aku aktif sampaikan kritik dan masukan, kok malah dideportasi dan dicekal," tutur Kate Wilson.