Sukseskan Program Jakarta Ramah Bersepeda, Pemprov Siap Bangun Jalur Permanen

PIKIRAN RAKYAT - Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan kali ini akan membangun jalur sepeda permanen di ruas Jl Sudirman-Jl MH Thamrin, hal itu sebagai bagian dari program Jakarta Ramah Bersepeda.

Melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat, 5 Februari 2021, mengatakan pembangunan jalur sepeda permanen ini, bertujuan juga menjadikan sepeda sebagai moda pilihan masyarakat.

Tak hanya itu, tentunya sebagai transportasi alternatif, dalam perjalanan ‘first mile and last mile’ untuk menunjang kebijakan transportasi yang berorientasi transit. Mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pesepeda di wilayah DKI Jakarta.

"Serta mewujudkan Jakarta sebagai kota yang humanis, lestari dan ramah lingkungan seiring meningkatnya jumlah pesepeda di DKI," kata Syafrin, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.

Hal ini untuk mewujudkan first mile, yakni perjalanan dari tempat asal menuju tempat transit transportasi massal. Kemudian last mile, yaitu perjalanan dari tempat transit transportasi massal ke tempat tujuan.

Dengan bertujuan pada first and last mile tersebut, idealnya masyarakat dapat dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi sepeda. Sehingga kepadatan di jalan dan kesemrawutan di stasiun kereta ataupun halte bus bisa dihilangkan.

Kemudian Syafrin juga menjelaskan, pembangunan jalur sepeda permanen di ruas Jl. Sudirman hingga MH Thamrin akan dilakukan dalam periode Februari hingga Maret 2021.