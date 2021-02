Ungkap ke Publik Soal Gerakan Kudeta, Sekjen Demokrat: AHY Berjiwa Ksatria

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky menyampaikan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menunjukkan jiwa ksatria untuk menyelamatkan keutuhan partai.

Pasalnya, kata Teuku Riefky kalau saja gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tersebut tidak segera ditanggapi dengan serius, maka yang ada akan ada perpecahan ditubuh partai seperti yang terjadi pada PDPI pada tahun 1996 silam.

Kata dia, jika upaya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat ini benar-benar dilaksanakan dan akhirnya menobatkan Moeldoko menjadi Ketum yang baru, merebut dari tangan Ketum AHY maka tamat riwayat partai ini.

Jika Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang sudah direncanakan dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tetap diselenggarakan yang pasti tidak sesuai dengan konstitusi partai lantaran tidak mendapatkan persetujuan dari majelis tinggi partai, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tapi (KLB ilegal) dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham atau diresmikan oleh negara tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini sesuai dengan konstitusi hak politik tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku," kata Teuku Riefky dalam keterangannya kepada Pikiran-Rakyat.com, Jumat, 5 Februari 2021.

Bahkan kata dia, jika KLB ilegal itu terus berlangsung dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai maka akan terjadi dua kepengurusan.

Lebih-lebih akan ada dua ketua umum yang kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara.