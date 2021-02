Puluhan Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Diperkirakan Tiba di Indonesia pada Kuartal I 2021

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa puluhan juta vaksin Covid-19 dari AstraZeneca diperkirakan akan segera tiba di Indonesia.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi melalui keterangan resmi, Senin, 1 Februari 2021.

Pemerintah Indonesia kemungkinan akan mendapatkan puluhan juta vaksin AstraZeneca, melalui skema kerja sama multilateral GAVI Covax Facility.

Baca Juga: [UPDATE] Kasus Covid-19 di Indonesia 1 Februari 2021 Tembus 1.089.308 Jiwa, Ada 10.994 Kasus Baru

Fasilitas tersebut merupakan kerja sama pengembangan vaksin antara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).

“Ini merupakan keberhasilan diplomasi kita, melalui COVAX kita mendapatkan akses vaksin gratis dan dalam waktu yang cepat tentunya akan melengkapi jenis vaksin yang sudah ada saat ini,” ucap Siti Nadia Tarmidzi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kemenkes.

Berdasarkan surat dari GAVI pada tanggal 29 Januari 2021, aliansi tersebut telah memberikan konfirmasi mengenai indikasi alokasi tahap awal sebesar 13,7 juta hingga 23,1 juta dosis vaksin AstraZeneca untuk Indonesia.

Baca Juga: Simak Harga Mobil DFSK di Indonesia pada Februari 2021, Termurah Mulai Rp150 Jutaan

Puluhan juta dosis vaksin tersebut nantinya akan dikirimkan melalui dua tahap, yakni Kuartal I sebanyak 25 hingga 35 persen, dan Kuartal II sebanyak 65 hingga 75 persen dari alokasi tahap awal tersebut.