Sudah Menduga Akan Terjadi Pandemi Sejak 5 Tahun Lalu, Peneliti: Alam Tunjukan Kekuatan dan Kita Kacau

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Tim Peneliti Uji Klinis Vaksin Sinovac Prof Kusnandi Rusmil menuturkan, vaksinasi sudah dilakukan sejak 1952 di Indonesia. Dan kini vaksinasi Covid-19 sedang dijalankan.

“Pemberian imunisasi penting karena untuk bentuk antibody,” ucap dia.

Menurut dia, efek samping vaksin terjadi kalau ada reaksi hipersensitifitas misal pingsan karena alergi itu terjadi reaksi anapilaksis secara statistis dimana hanya satu hinga dua orang dari 1 juta orang yang divaksin.

Baca Juga: Covid-19 Kerap Dianggap Sebagai Aib, Penyintas dan Ahli Sampaikan Pentingnya 'Pengakuan' Jika Positif

Jadi jika ada 15 juta yang divaksin maka berpotensi akan ada 15 orang yang hipersensitifitas. Sayangnya hal itu yang ramai diberitakan sehingga orang takut untuk divaksin.

"Mari sama-sama lakukan imunisasi supaya kita terbebas dari pandemi dan penyakit. Kita kebal maka yang kebal akan melindungi 20 persen mereka yang tidak divaksin. Vaksin penting untuk turunkan penyakit, untuk menciptakan kekebalan," ujar dia.

Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi setahun lebih di dunia dan sebelas bulan di Indonesia tanpa disadari merupakan cara alam menyeimbangkan diri setelah selama ini hilang keseimbangan atas dasar kebutuhan manusia kepada alam.

Baca Juga: Hati-hati Modus Penipuan Baru, Berkedok Tawaran Jasa Renovasi Rumah

Dr Nico wanandy, peneliti dari University of New South Wales Sydney pada School of Biotechnology and Biomolecular Science mengungkapkan pihaknya sudah mendunga sejak lima tahun yang lalu ketika perambahan hutan semakin massif.